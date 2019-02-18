ثغرة أمنية تكشف احتفاظ "تويتر" برسائل مستخدميها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة "تويتر" باتت تهدد خصوصية مستخدميها بصورة غير مسبوقة.

ووفق تقرير نشره موقع "ماشابل"، فإن ثغرة أمنية تم اكتشافها في "تويتر"، تجعل الشركة محتفظة بأرشيف مستخدميها على مدار السنين، حتى لو حذف المستخدم حسابه أو رسائله الخاصة.

وبحسب تصريحات الباحث الأمني كاران سايني، تحتفظ "تويتر" بالرسائل الخاصة لمستخدميها، حتى لو حذف المستخدمين تلك الرسائل لعدة سنوات.

وأوضح الباحث الأمني أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى أن "تويتر" تحتفظ بكافة بيانات مستخدميها حتى على الحسابات التي جرى تعطيلها على الموقع.

وتمكن سايني، من العثور على رسائل قديمة تبادلها على حسابات حذفها أصلاً من على "تويتر"، كما تمكن من العثور على أرشيف بياناته بالكامل أيضًا.

وقال سايني إن احتفاظ "تويتر" بتلك البيانات المحذوفة كل تلك السنوات يعتبر تهديدًا خطيرا لخصوصية المستخدمين، خاصة وأنه يتجاوز ما أعلنت عنه تويتر طوال السنوات السابقة من أنها تمنع الوصول إلى البيانات الخاصة بالحسابات المعطلة.

وقال المتحدث باسم تويتر "إن الشركة تبحث في ذلك الخلل التقني بصورة أكثر عمقًا، للتأكد من ضرورة الإلمام بكل ملابسات ذلك الخلل وعلاجه على نحو كامل".​