المحرصاوي: الأزهر أحد أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن مؤسسة الأزهر الشريف إحدى أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر.

وأضاف المحرصاوي، خلال لقائه اليوم بوفد البنك الأهلي المصري، أن الأزهر يمتلك مكانة عظيمة في نفوس مسلمي العالم، ولما يمتلكه من طلاب علم يعودون لبلادهم خير سفراء لمصر.

ولفت إلى أن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة عصب عملية التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الجامعة تعمل منذ فترة على تطبيق نظم الجودة الشامل داخل حرمها الجامعي وخارجه من خلال التواصل مع المجتمع المدني.

وأشار إلى أن المجتمع المصري في أمس الحاجة للترابط والتماسك في إطار خدمة المجتمع والعمل على ورفعته، مؤكدًا أن "عملية بناء ونهوض مصرنا الحبيبة لن يتحقق إلا بتضافر الجهود".

وأوضح أن جامعة الأزهر تقدم خدمات متعددة للمجتمع، وبصدد استضافة الأولمبياد الرياضي الأول لاتحاد الجامعات الأفريقية خلال الشهر المقبل، وهو ما يستدعي التعاون والتكاتف لإنجاح هذا الحدث المهم، بما يليق بمكانة مصر في القارة السمراء.