"المشاط": مثلث نجاح القطاع السياحي اكتمل بوجود اتحاد الغرف وغرفة الشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد مطالب القطاع.

وأضافت المشاط في كلمتها بالمؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الجديد والمنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بأحد فنادق القاهرة، أن اكتمال القطاع السياحي بتشكيل اتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة كان أول مطلب لإعادة إحياء القطاع، مؤكدة أن العمل الجماعي أساس النجاح والاستمرار فيه.

وأوضحت أن الوزارة أطلقت برنامج الإصلاح الهيكلي من البرلمان في نوفمبر 2018 لتنمية القطاع، مضيفة أن السياحة تنمو عالميا بشكل كببر ونتمنى أن نتقدم بمصر حتى نسابق العالم في السياحة.

وقالت إن الإصلاحات الهيكلية تحتاج لمزيد من الوقت بتعاون الجميع، وبرنامج الإصلاح يضم محاور مختلفة أهمها ترويج وتنشيط سياحي والبرنامج موجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، وكل وزارة لها دور في تطبيقه وتنفيذ هذه المحاور المختلفة للبرنامج وسعداء بوجود رؤية موحدة في القطاع السياحي.

وأكدت أهمية التركيز على الصادرات الخدمية التي تمثل 30% منها في قطاع السياحة، بالإضافة إلى أهمية المنشآت الفندقية ويجب أن تكون على مستوى تنافسية وتطوير دائم للقطاع وعلى الجميع أدوار كبيرة جدا للنهوض بالقطاع.

وأوضحت أن برنامج الإصلاح الهيكلي يتضمن أيضا معايير تصنيف الفنادق، والسياحة الخضراء وبعض الأهداف الأخرى، مؤكدة "فتح صفحة جديدة وتعاون من الجميع وسيترجم هذا العمل إلى نجاح حقيقي على أرض الواقع".

وختمت كلمتها: "عام 2019 سينفذ فيه برنامج الإصلاح الهيكلي وانطلاق مزيد من التدريب والمبادرات بشكل مختلف".