مرصد الكهرباء: 15 ألفا و700 ميجاوات زيادة احتياطية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الانتاج اليوم الاثنين تبلغ 15 ألفا و700 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأحد تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد - في نشرته اليوم - أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 25 ألف ميجاوات مقابل 24 ألفا و800 ميجاوات أمس الأحد، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و800 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الاثنين باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة و 50 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الأحد باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.