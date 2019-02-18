تأجيل الإعلان الرسمي لانتهاء "داعش" في شرق الفرات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بتأجيل قوات التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية (قسد) إعلان السيطرة الكاملة على شرق الفرات، وانتهاء وجود تنظيم "داعش" كقوة مسيطرة في المنطقة.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن التأجيل جاء بسبب إصرار القوات في المنطقة على تمشيط كافة المناطق والأنفاق والمواقع والمقرات التي انسحب منها تنظيم "داعش" مؤخراً في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وأضاف أن عمليات التمشيط تتزامن مع مفاوضات مستمرة بين قوات سورية الديمقراطية وتنظيم "داعش"، مشيراً إلى أن من تبقى من عناصر التنظيم طلبوا ممراً آمناً لهم إلى منطقة مجهولة يرجح أنها باتجاه البادية العراقية.

ووفقا للمرصد، قوبل الطلب بالرفض من قبل قيادة قسد، في الوقت الذي وافقت فيه على إدخال مساعدات غذائية إلى أكثر من 300 عنصر من التنظيم مع المدنيين وعوائلهم المتبقين في مخيم بمزرعة بين الباغوز والضفاف الشرقية لنهر الفرات وفي أنفاق بالمنطقة، مقابل إفراج التنظيم عن رهائن وأسرى من قوات سورية الديمقراطية.

وطبقا للمرصد، فإن نحو 100 شاحنة تحمل لوحات عراقية دخلت الأراضي السورية عند الساعة 2200 بتوقيت سورية، والشاحنات هي عبارة عن 40 شاحنة خالية لا تحمل على متنها شيء، و40 منها مغلقة لم يعلم ما بداخلها، بينما 10 منها كانت محملة بالسيارات، و10 أخرى صهاريج.