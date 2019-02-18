- 1/2
- 2/2
أكد مسؤول عسكري أمريكي اليوم الاثنين أن مئات المسلحين التابعين لتنظيم "داعش" فروا من سوريا إلى غرب العراق ومعهم 200 مليون دولار نقدا، حسبما نقلت قناة "سي إن إن"
.
وأضاف المصدر للقناة الأمريكية أن قرابة 1000 من مقاتلي "داعش" فروا من سوريا إلى الجبال والصحاري في غرب العراق في الأشهر الستة الماضية ومعهم ما يصل إلى 200 مليون دولار نقدا.
كما نقلت القناة عن مسؤول ثان زعمه أن مسلحي "داعش" يستمرون في الفرار مع اقتراب المواجهات من آخر معقل للتنظيم في جنوب شرق سوريا، مشيرا إلى أن بعض المقاتلين السابقين كانوا أعضاء سابقين في تنظيم القاعدة في العراق.
وقال المسؤولان إن التقييمات والتقديرات تشير إلى أن قوة "داعش" تتلاشى.
وأشارت القناة الأمريكية إلى أنه خلافا لتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم أحد كبار
وصرح المسؤول بأن هزيمة التنظيم ليست فقط بقطع إمداداته على الأرض، وإنما أيضا هزيمة شبكاته بما في ذلك مصادر الإيرادات المالية الإضافية، ومن يزوده بالأسلحة، مبينا أنه قد يكون هناك عشرات الآلاف من المشاركين في ذلك.
وفي الأسبوع الماضي، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن تنظيم "داعش" بحوزته قرابة 40 طنا من الذهب، مشيرا إلى أنه سرقها من العراق وسوريا، بعدما جمعها من جميع مناطق سيطرته.
كانت هذه تفاصيل خبر مئات الدواعش فروا للعراق يحملون 200 مليون دولار نقدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.