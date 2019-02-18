مادورو: عصر إمبراطورية الولايات المتحدة المجنونة انتهى

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وكالات:

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أن عصر الانقلابات والتدخلات الأمريكية في شؤون الدول قد ولى، واصفا الولايات المتحدة بـ "إمبراطورية مجنونة".

وكتب مادورو في تغريدة على

"تويتر": "لا تدرك الإمبراطورية في جنونها، أن وقت مدافع الأسطول والانقلابات والتدخلات قد مضى".

وأضاف: "الآن عصر الاستقلال والعزة الوطنية

وسلطة الشعب والجمهورية الحرة ذات السيادة".

وتتهم السلطات الفنزويلية الولايات المتحدة بالتخطيط للانقلاب في البلاد، وذلك على خلفية اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد بعد أن أعلن ذلك يوم 23 يناير الماضي.