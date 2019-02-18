أبوظبي تبرم صفقات بملياري دولار في اليوم الثاني من معرضي آيدكس ونافدكس

وكالات:

أكدت الإمارات، على أن قيمة الصفقات التي أبرمت في اليوم الثاني من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" تجاوزت 7.019 مليار درهم (نحو 1.9 مليار دولار)، وتوزعت الصفقات على 6 شركات عالمية و18 محلية.

وقال المتحدث باسم معرض "آيدكس" العميد ركن محمد خميس الحساني، إن الصفقات تضمنت عقدا بقيمة 5.730 مليار درهم مع شركة

"راثيون" الأمريكية لشراء منصات إطلاق صواريخ خاصة بنظام الباتريوت، إضافة لصفقة بقيمة 1.093 مليون درهم مع شركة "ساوي للإلكترونيات" النمساوية لتأهيل ورفع كفاءة الألغام النمساوية لصالح القوات البرية.

كذلك وقعت الإمارات عقدا بقيمة 12 مليون درهم مع شركة "جي إس سي

هاي بيرسيشن" الروسية لتوفير قطع غيار وإصلاح لنظام الكورنيت.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أنه بذلك تصل قيمة الصفقات المبرمة خلال اليومين الأولين من فعاليات المعرضين إلى حوالي 12 مليار درهم إماراتي توزعت على 57 شركة محلية ودولية.

واعتبر أن معرضي "آيدكس 2019" و"نافدكس 2019" يعدان منصة استراتيجية عالمية تتيح للقوات المسلحة الإماراتية عقد شراكات فعالة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للإمارات.