تكتم إسرائيلي على ثغرة كبيرة في السياج الأمني بغزة

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كشف موقع "حدشوت 24" العبري، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على شرخ كبير في السياج الأمني على الحدود الشمالية لقطاع غزة.
وأوضح الموقع، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية والمتحدث باسم الجيش يخفيان المعلومات عن الجمهور وسكان غلاف غزة.
وأضاف أنه سيجري غداً نقاش
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