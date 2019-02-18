تكتم إسرائيلي على ثغرة كبيرة في السياج الأمني بغزة

وكالات

كشف موقع "حدشوت 24" العبري، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على شرخ كبير في السياج الأمني على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وأوضح الموقع، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية والمتحدث باسم الجيش يخفيان المعلومات عن الجمهور وسكان غلاف غزة.

وأضاف أنه سيجري غداً نقاش

مهم جداً، في مقر القيادة الجنوبية، في أعقاب جولة قام بها قيادات في الجيش صباح اليوم على حدود قطاع غزة واستمعوا لآراء الجنود والضباط في الميدان.