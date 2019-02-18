قوات سوريا الديمقراطية تطالب التحالف بإبقاء عسكريين فى دمشق

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طالبت "قوات سوريا الديمقراطية" التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بإبقاء ما بين 1000 و1500 عسكري في سوريا.
ودعا مظلوم كوباني قائد القوات المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا، يوم الاثنين، للإبقاء على حوالي مابين 1000 إلى 1500 منالقوات الدولية في سوريا للمساعدة في محاربة تنظيم "داعش".
وأعرب عن أمله في أن توقف الولايات المتحدة خطط الانسحاب الكلي.
وقال مظلوم كوباني لمجموعة صغيرة من المراسلين في سوريا: "نرغب
وجاءت تصريحات كوباني إثر محادثات مع كبار الجنرالات الأمريكيين.
وفي وقت سابق اليوم، دعا أكراد سوريا الدول الأوروبية إلى "عدم التخلي عنهم" بعد انتهاء المعارك التي يخوضونها ضد "داعش"، ونشر قوة دولية في شمال سوريا لحمايتهم من التهديدات التركية.
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