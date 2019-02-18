كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غدا" الجيش الإسرائيلي يقيم الأوضاع في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع "واللا" العبري، إن "الجيش الإسرائيلي سيجري، غداً الثلاثاء، نقاشاً مهماً في دائرة القيادة الجنوبية حول الأوضاع الأمنية في قطاع غزة".

وأوضح الموقع، نقلاً عن قادة ميدانيين في الجيش، أن النقاش يأتي في أعقاب جولة قام بها قيادات في الجيش، اليوم الإثنين، على حدود قطاع غزة واستمعوا لأراء الجنود والضباط في الميدان.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أكدت فيه أن الجيش الإسرائيلي امتنع عن الرد بقوة في الفترة الأخيرة ضد الهجمات التي يشنها المتظاهرون على حدود قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أنه في إسرائيل يدّعون بأنه لا يوجد تغيير في سياسة الرد في غزة حتى خلال فترة الانتخابات، لكن في الحوادث الأخيرة حيث أصيب ضابط الحدود، الجمعة، والجندي الذي أصيب أمس، امتنع الجيش الإسرائيلي عن الرد بقوة على أهداف حماس داخل قطاع غزة في محاولة لمنع التدهور إلى تصعيد.

وكانت فصائل فلسطينية حذرت من مغبة انفجار الأوضاع في قطاع غزة، واللجوء إلى تصعيد مع جيش الاحتلال في حال استهدف الجنود الإسرائيليين المتظاهرين السلميين المشاركين بمسيرات العودة.

وعلى إثر ذلك، شهدت الجمعة الماضية حالة من الهدوء على كافة الحدود الشرقية للقطاع، حيث أصيب عدد قليل من المواطنين بجراح متفاوتة، فيما قصفت أمس طائرات الاحتلال أرضاً خالية رداً على إصابة جندي بجراح طفيفة من قنبلة تفجيرية أطلقت من قطاع غزة.