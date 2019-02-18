كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: معظم الدول العربية لم تعد تنظر لإسرائيل كعدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ما لم يتم كبح جماح إيران في المنطقة، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية لم تعد تنظر لإسرائيل باعتبارها عدو، وإنما حليف لا يمكن التخلي عنه في مواجهة الإرهاب.

وقال نتنياهو اليوم الاثنين، خلال كلمة في مؤتمر "منظمات اليهودية الأمريكية" إن "هناك تغيرا هائلا فيما يخص قبول إسرائيل من دول العالم، فمعظم الدول العربية والإسلامية لم تعد تنظر لإسرائيل باعتبارها عدو، بل أصبحت تنظر إليها على أنها حليف لا يمكن التخلي عنه في مواجهة الإرهاب الإسلامي، سواء من المتطرفين السنة أو المتطرفين الشيعة".

وأضاف نتنياهو "في مؤتمر وارسو العديد من الدول العربية شاركت، والتركيز كان منصبا على إيران باعتبارها العدو الأبرز، والعديد من الدول العربية اتفقت على أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية ما لم يتم كبح جماح إيران في المنطقة".

وتابع نتنياهو: "العالم كان يقول أن علينا حل القضية الفلسطينية أولا، ولكننا عكسنا المعادلة، في البداية علينا أولا أن نبني قوتنا، هكذا سننفتح على العالم والدول العربية، وهذا يقودنا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".