كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد تدرس إمكانية عودة المواطنين الذين قاتلوا إلى جانب "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم، اليوم الاثنين، أن السويد تدرس إمكانية عودة المواطنين، الذين قاتلوا في سوريا إلى جانب تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، وتقديمهم إلى العدالة، بحسب "راديو سفيريغيس" .
هذا وطلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، من الحلفاء الأوروبيين وخاصة من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا " السماح بعودة أكثر من 800 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) يحملون جنسيات أوروبية اعتقلوا في سوريا.
ووفقا لشرطة الأمن السويدية لعام 2017، دخل نحو 300 شخص من هذه الدولة الاسكندنافية إلى سوريا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب المسلحين.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد دعا في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى استبيان مضمون تصريحات الرئيس الأمريكي، حول دعواته للدول الأوروبية بترحيل مسلحي "داعش" من سوريا والبالغ عددهم أكثر من 800، وتقديمهم إلى العدالة.
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