"قسد" تدعو لبقاء 1500 من التحالف بسوريا

دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، اليوم الإثنين، إلى بقاء ما يتراوح بين 1000 و1500 من القوات الدولية في سوريا للمساعدة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وعبر عن أمله في أن توقف الولايات المتحدة على وجه الخصوص خطط سحب قواتها بالكامل.

وقال كوباني، قائد القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي يهيمن عليها الأكراد، لمجموعة صغيرة من الصحافيين في سوريا بعد محادثات مع عدد من كبار الجنرالات الأمريكيين، "إنهم يريدون أن يكون لديهم غطاء ودعم جوي وقوة على الأرض للتنسيق معهم". ‭‭ ‬‬