كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تنجح فى اختبار صاروخ كروز "نووى" قادر على التحليق للأيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت روسيا، نجاحها في اختبار صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، والذى يُفترض أنه قادر على الطيران لعدة أيام أو إلى الأبد، وله نطاق غير محدود ويستحيل إسقاطه، حيث يقوم بالتحقيق في نقاط الضعف في أنظمة الدفاع الغربية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الإثنين، أصدرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية، مقطع فيديو يزعم أنه يظهر اختبارًا لصاروخ بوريفيستنيك الذي يقول الكرملين إنه مصمم لتوجيه مدى "غير محدود" ومع قدرة غير مسبوقة على المناورة.

ومن الناحية النظرية ، يمكن لصاروخ بوريفيستنيك أن يطير إلى الأبد، لأنه يعمل بالطاقة النووية، ويحتمل أن يدور حول العالم حتى يصل إلى الهدف وضربه برأس حربية نووية.

ويزعم العلماء أنهم طوروا محطة طاقة نووية صغيرة بما يكفي لتناسب داخل الصاروخ وقوة المحرك التوربيني، ولكن هذه الشكاوى قد قوبلت بالشكوك في الغرب.

وتمّ تصميم الصاروخ لاستخدام محرك تقليدي للإقلاع، والتحول إلى مصدر طاقة يعمل بالطاقة النووية للرحلة، ومن ثم قدرته النظرية على أن يكون في الهواء لعدة أيام.