كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل ترسل أحذية تجسس لقطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت حركة حماس الفلسطينية، إنّ إسرائيل أرسلت أحذية تجسس إلى قطاع غزة، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الإثنين.

ووجدت حماس، التي تسيطر على جزء كبير من قطاع غزة "شرائح إلكترونية سرية" مخبأة داخل باطن الأحذية، مؤكدة أنّ عدداَ من المواد المشبوهة كانت في طريقها إلى السوق في بلدة مجاورة.

وقال أعضاء في فصيل حركة فتح، إنهم أوقفوا دخول الأحذية عبر معبر كيرم شالوم عند الحدود الجنوبية لغزة مع إسرائيل، كما أرسلوا الأحذية إلى حماس لفحصها الذين يدعون أنها تحتوي على أجهزة تسجيل.

وزعمت بعض المصادر الإخبارية الفلسطينية على الإنترنت، أن حماس قالت إن إسرائيل تقف وراء الشحنة وأنها تحاول التجسس على أعضاء "المقاومة الفلسطينية".

ونشر خالد أبو طعمة، الكاتب في صحيفة جيروزاليم بوست، صوراً للأحذية، وقال في تغريدة عبر موقع تويتر: "حماس: إسرائيل أرسلت لنا أحذية مجهزة بشرائح إلكترونية سرية للتجسس علينا".