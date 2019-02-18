كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 30 مشتبهاً بصلتهم بالإرهاب في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء توقيف هؤلاء الاشخاص في أعقاب واحدة من أكبر حملات الملاحقة التي نفذتها السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب، وأسفرت هذه الحملة في الأسبوع الماضي عن صدور أكثر من 1100 أمر اعتقال.
وفي حال تجميع كل الأعداد التي أوردتها (أناضول) في تقاريرها الأسبوع الماضي، يكون عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ الإثنين الماضي 800 شخص على الأقل.
وحسب تقرير لوزارة الداخلية التركية، فإن "نحو 52 ألف شخص جرى إلقاء القبض عليهم في العام الماضي لمدة وجيزة أو طويلة ولأسباب تتعلق بصلات مزعومة لهم بحركة جولن".
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