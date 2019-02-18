الرجاء يجتمع بالمدرب كارتيرون بعد النتائج”المتواضعة” الأخيرة

استنفرت النتائج المتذبذبة للرجاء الرياضي، الإدارة لعقد اجتماع، اليوم اللإثنين، مع المدرب الجديد باتريس كارتيرون وطاقمه الفني، للوقوف على تراجع أداء المجموعة بالفترة الأخيرة.

الاجتماع تم عقده بحضور، جواد الزيات، رئيس النادي وباقي أعضاء الطاقم التقني للنسور الخض، تحت إشراف كارتيرون، للتداول، في انتظار الاستحقاقات الكروية المقبلة التي تنتظر المجموعة بـ “السوبر”، وباقي مباريات كأس “الكاف”.

هذا ووجهت الجماهير، سهام الانتقادات، لإدارة النادي، بعد فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب ضعف انتدابات الفريق، إذ اكتفى الرجاء بجلب كل من أيوب نناح، وفابيريس نغاه، من الدفاع الحسني الجديد، بالإضافة إلى زكرياء الوردي من المغرب التطواني.

وفي الوقت الذي بدأت تتبدد فيه آمال الأنصار في المنافسة على اللقب، بسبب ابتعاد الوداد في الصدارة وتراجع المستوى، فإن عشاق النادي يمنون النفس بإنهاء الموسم في المركز الثاني على الأقل من أجل لعب منافسات عصبة الأبطال الإفريقية العام المقبل، وهو الهدف الرئيسي الذي يسعى الفرنسي كارتيرون إلى تحقيقه هذا الموسم.

وسيكون على الفريق الأخضر تجاوز هذه المرحلة الصعبة في أقرب الأوقات، خاصة وأن الفريق مقبل على تحديات قارية مهمة، أبرزها منافسات كأس الاتحاد الإفريقي ونهائي كأس “السوبر” الذي سيجمعه بالترجي التونسي، الشهر القادم.