الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح بوعشرين فورا وضمان عدم انتهاك حقوقه مجددا

وجهت الأمم المتحدة، دعوة للسلطات المغربية، لإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، فورا، وتقديم تعويض له، وتوفير ضمانات له لعدم تعريضه مجددا لمحاكمة مماثلة، طبقا للقانون الدولي.

القرار الذي صدر عن المجموعة مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاض في تفاصيل قضية بوعشرين في تقرير مطول جاءت خلاصاته في 14 صفحة، من خلاله، خلصت الأمم المتحدة إلى أن حرمان بوعشرين من الحرية يناقض مقتضيات القانون الدولي المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية، مطالبا الحكومة المغربية بملاءمة وضع بوعشرين بالمقتضيات القانونية الدولية.

وطالبت الأمم المتحدة السلطات المغربية، بإطلاق تحقيق معمق ومستقل في ظروف وملابسات حرمان بوعشرين من حريته، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين في خرق حقوق بوعشرين، كما طالبت الحكومة بنشر القرار الأممي على أوسع نطاق وإحاطة الأمم المتحدة علما بكل الإجراءات التي سيتم اتخاذها في ملف بوعشرين مستقبلا.