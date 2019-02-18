الوداد يدشن استعداداته للقاء برشيد وهذه أولى غيابات المجموعة

يدشن فريق الوداد الرياضين اليوم الإثنين، استعداداته لمباراة مؤجل الجولة 17 من منافسات الدوري المغربي الاحترافي، أمام يوسفية برشيد، بمعنويات عالية بعد الفوز الأخير الذي حققته المجموعة أمام الفتح الرياضي، وتحليقه منفرداً في الصدارة بـ 36 نقطة.

وقرر البنزرتي عدم برمجة أي يوم راحة للاعبين بعد مباراة أمس الأحد، والعودة لمركب الحاج محمد بنجلون لخوض استعدادات لقاء يوسفية برشيد، الذي سيقام بالملعب البلدي للمدينة بعد غد الأربعاء.

وسيفتد “الأحمر والأبيض” في مباراة برشيد خدمات اللاعب الشاب أيمن الحسوني بسب مراكمته للانذارات، في حين سيكون العميد إبراهيم النقاش متاحاً لخوض اللقاء الكروي للفريق الحريزي، بعد غيابه عن مواجهة الفتح بداعي التوقيف.

يشار، إلى أن الغريم الرجاء الرياضي، سيواجه في ذات اليوم فريق أولمبيك أسفي، في مباراة يغيب عنها الجمهور بقرار من جامعة الكرة، بعد شغب في لقاء المضيف أسفي والكوكب المراكشي.