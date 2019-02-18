عكا: مظاهرة احتجاجية ضدّ مُخطّط طنطور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك المئات من أهالي قرية جديدة - المكر والمنطقة، مساء اليوم، الإثنين، في مظاهرة احتجاجية بمدينة عكا؛ تصديًا لمخطط طنطور السلطوي الرامي لإقامة مدينة عربية على حساب أراضٍ بملكية خاصة.
وتأتي هذه المظاهرة بالتزامُن مع المؤتمر الذي دعت إليه وزارة الإسكان لمشاركة الجمهور حول المخطط في عكا.
وكان من بين المشاركين في المظاهرة الاحتجاجية، رئيس مجلس جديدة المكر، سهيل ملحم، ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، وعدد من نواب القائمة المشتركة، بالإضافة إلى ناشطين من مختلف الحركات والأحزاب الفاعلة في الساحة المحلية.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات رافضة للمُخطط، كُتِب على بعض منها "مخطط طنطور برافر الجليل"، و"لا لمصادرة أرضنا"، و"لن نساوم على أرضنا"، بالإضافة إلى شعارات أخرى تدعو إلى إسقاط المخطط.
وأُلقيت خلال الوقفة كلمات عديدة من قبل رئيس مجلس محلي القرية، ورئيس لجنة المتابعة وعدد من نواب القائمة المشتركة، الذين أكدوا على أهمية استمرار النضال الشعبي إلى جانب الوسائل القانونية والقضائية حتى إفشال المخطط وضم الأراضي لنفوذ جديدة - المكر.
ومن المُقرَّر أن تتواصل الخطوات الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة في القرية تصديا للمخطط.
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