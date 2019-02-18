كيفية الترشح لمنح الدراسات العليا من القنصلية الفرنسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

تفتح القنصلية الفرنسية العامة في القدس باب الترشح للمنح الدراسية التي تقدمها للعام الدراسي 2019-2020، وتعقد لقاءً تعريفيًا بإجراءات التقدم للمنح.

وينبغي على المتقدمين لدرجتي الماجستير والدكتوراه حضور هذا اللقاء، علمًا بأن الأفضلية للمتقدمين لمنح الماجستير 2 (2M)، والدكتوراه.

على المتقدمين للمنح، إرسال طلباتهم في نسخة واحدة قبل الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 08 آذار (مارس) 2019.



يعقد هذا اللقاء في المعهد الفرنسي في غزة يوم الإثنين، 25 شباط (فبراير) 2019.



آخر موعد للتسجيل: الأحد، 24 شباط (فبراير) 2019.

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