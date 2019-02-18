القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
تفتح القنصلية الفرنسية العامة في القدس باب الترشح للمنح الدراسية التي تقدمها للعام الدراسي 2019-2020، وتعقد لقاءً تعريفيًا بإجراءات التقدم للمنح.
وينبغي على المتقدمين لدرجتي الماجستير والدكتوراه حضور هذا اللقاء، علمًا بأن الأفضلية للمتقدمين لمنح الماجستير 2 (2M)، والدكتوراه.
على المتقدمين للمنح، إرسال طلباتهم في نسخة واحدة قبل الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 08 آذار (مارس) 2019.
يعقد هذا اللقاء في المعهد الفرنسي في غزة يوم الإثنين، 25 شباط (فبراير) 2019.
آخر موعد للتسجيل: الأحد، 24 شباط (فبراير) 2019.
للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر كيفية الترشح لمنح الدراسات العليا من القنصلية الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.