تجوال، مجاورة، جيرة، في محافظة مادبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

هذا التجوال هو جزء من سلسلة تجوالات تتم في السبت الأخير من كل شهر على مدار العام. تقوم المبادرة بالتجاور مع المراكز التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في المحافظات المختلفة.

سيلتقي المتجاورون من أفراد ومؤسسات مع أهالي المنطقة بالإضافة إلى لقاء أصحاب المبادرات المجتمعية المختلفة وسيقوم المتجاورون بالتعرف على المنطقة من خلال مشاركة القصص والمشي وتبادل التجارب وتناول الطعام.

برنامج التجوال

تعزيلة مع المعلم منير فاشة في مركز الأميرة بسمة في مليح. زيارة معمل إنتاجي لصناعة الألبان والأحبان. المسير باتجاه منزل الحاجة مريم. المسير باتجاه بئر مليح. التوجه إلى مطل سد الواله وشرب الشاي. إعداد أكلة الرشوف والحديث عنها. تعليلة.

كيفية التسجيل

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