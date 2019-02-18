دعوة لتقديم مقترحات لتطوير كراسة للمدرسين

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يرتكز العمل في ”دليل“ على تطوير كراسة مساعدة للمدرسين/ ات في مواضيع التاريخ والمدنيات لطلاب الصفوف العاشر والحادي عشر في المدارس الثانوية العربية، حيث سيتم تشكيل لجنة مؤلفة من مدرسين/ ات للمدنيات والتاريخ، تعمل على رصد المشكلات الرئيسية في كتب المنهاج ”الإسرائيلي“ وصياغة وتطوير كراسة مساعدة. تحوي بداخلها على إرشادات بديلة ومتصلة بالمضامين، كما تتضمن ورش عمل حول التاريخ الفلسطيني والواقع اليومي المعاش.

الفئة المستهدفة

- مدرسو المدنيات والتاريخ الذين يرون أن المنهاج الذي وضعه الاستعمار مجحف بحق الطلاب الفلسطينيين ويرون أن الأوان قد آن لتطوير محتوى مرافق للمدرسين في هذه المواضيع.

كيفية التسجيل

للتسجيل، أرسلوا نصًا ترشيحيًا من 250 كلمة إلى [email protected]

آخر موعد للتقديم: 28 شباط (فبراير) 2019

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