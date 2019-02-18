انت الان تتابع تفاصيل خبر "سوريا الديمقراطية" تخالف ترامب بشأن "دواعش أوروبا" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 06:43 مساءً - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الاثنين، أنها لن تفرج عن مقاتلي تنظيم الدولة الأجانب المحتجزين لديها، مضيفة أنّ على الدول تحمل مسؤوليتها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد أمس الأحد، الأوروبيين بأن بلاده قد تضطر إلى إطلاق سراح مقاتلي تنظيم "داعش"، في حالة عدم سماحهم بعودة المئات من أبناء التنظيم إلى بلادهم.

وصرح عبد الكريم عمر، أحد مسؤولي شؤون العلاقات الخارجية في المنطقة التي تسيطر عليها مليشيا "سوريا الديمقراطية" (قواتها الأساسية من الوحدات الكردية وتدعمها واشنطن) أن نحو 800 مقاتل أجنبي محتجزون في السجون إضافة إلى قرابة 700 زوجة و1500 طفل في مخيمات للنازحين، مشيراً إلى أن العشرات من المعتقلين وأقاربهم يصلون يومياً.

وأضاف عمر بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، أن المعتقلين هم "قنبلة موقوتة" ومن الممكن أن يفروا خلال هجوم على المنطقة التي نهيمن عليها.

وسيطرت "سوريا الديمقراطية" مؤخراً على آخر جيب لتنظيم الدولة شرقي سوريا بعد استسلام عناصر الأخير في تلك المنطقة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

والأحد الماضي، بدأت "سوريا الديمقراطية" هجوماً على آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرقي سوريا؛ بهدف القضاء على آخر فلوله.

وأعاد "داعش" رسم خريطة الشرق الأوسط في 2014، عندما أعلن دولة الخلافة على الأراضي التي استولى عليها في سوريا والعراق، لكن التنظيم خسر أكبر معقلين: الرقة في سوريا والموصل بالعراق، خلال 2017.

وتمكّنت "سوريا الديمقراطية" بدعم أمريكي من طرد مسلحي التنظيم من قطاع واسع من الأراضي بشمالي سوريا وشرقيها، في السنوات الأربع الأخيرة، في حين تسعى تركيا لتقليص مناطق سيطرة تلك القوات، التي تعتبرها "إرهابية".