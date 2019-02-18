انت الان تتابع تفاصيل خبر 13 قتيلاً و50 جريحاً بانفجارين في إدلب السورية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 06:43 مساءً - قتل 13 شخصاً وأصيب نحو 50 آخرين، إثر انفجارين وقعا اليوم الاثنين، بمدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى الحاج يوسف، إن الانفجار الأول وقع بعد ظهر الاثنين، في حي القصور، في حين وقع الانفجار الثاني بعد وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الانفجار الأول، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار يوسف إلى أن أضراراً كبيرة لحقت بالمحال والأبينة القريبة، في حين تمكن الدفاع المدني من إخماد الحرائق التي اندلعت نتيجة الانفجارين.

وفي وقت سابق اليوم أصيب 4 صحفيين هُجّروا من الغوطة الشرقية قسراً العام الماضي، إثر ضربات عنيفة لقوات الأسد.

وأسفرت هجمات النظام البرية والجوية على منطقة خفض التوتر في إدلب منذ مطلع العام الجاري، عن مقتل 57 مدنياً وإصابة أكثر من 230 آخرين بجروح.

وتأتي هجمات النظام رغم اتفاق سوتشي الذي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، والذي سحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر 2018.