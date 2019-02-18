فيديو.. وصول ولي العهد إلى القصر الرئاسي الباكستاني على مركبة تجرها الخيول

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 14 دقيقة - 6:40 مساءً, 18 فبراير 2019 م روابط ذات صلة الأرصاد تنبه إلى استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية على منطقة نجران 6:11 مساءً 18 فبراير, 2019 ميدان الفروسية بالزلفي يقيم حفل سباقه الـ 18 للموسم الحالي 6:08 مساءً 18 فبراير, 2019 «هيئة السياحة» تشارك بمهرجان الموروث الشعبي بدولة الكويت 6:02 مساءً 18 فبراير, 2019

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