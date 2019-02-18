وزير خارجية السعودية ونائب رئيس وزراء الصومال يبحثان تعزيز التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف مع نائب رئيس وزراء الصومال مهدي محمد جوليد، في الرياض، العلاقات الثنائية بين البلدين.





كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والصومال وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولدى وصول نائب رئيس الوزراء الصومالي صافح كبار مسؤولي الوزارة ثم دوّن كلمته في سجل الزوار.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الدكتور سامي الصالح، وكيل وزارة الخارجية للشؤون العامة السفير عبدالإله آل الشيخ، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، كما حضرها الوفد المرافق لنائب رئيس وزراء الصومال.



