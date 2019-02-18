"التعاون الإسلامي" تشيد بدور السعودية وباكستان في مكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين دور السعودية وباكستان في تعزيز السلم والأمن العالمي ومكافحة آفة الإرهاب.
جاء ذلك في تصريح بمناسبة عقد اللقاء السعودي - الباكستاني وزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان ولقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتوسيع التعاون المشترك لما يعود بالنفع على تعزيز العمل الإسلامي.
ولفت إلى حجم الاتفاقات الضخمة التي تم إبرامها بين البلدين خلال الزيارة التي شملت مختلف المجالات خاصة منها الثروة المعدنية والطاقة المتجددة والسياحة والرياضة.
وأعرب الدكتور العثيمين عن تقدير المنظمة عاليا لما ورد في البيان المشترك الصادر بمناسبة الزيارة الذي أكد أهمية تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان حتى يتمكن اللاجئون الأفغان في الدول المجاورة من العودة إلى بلادهم، والإسهام في تنميتها وتحقيق السلام الدائم فيها.
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