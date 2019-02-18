انت الان تتابع «فيسبوك» تغلق حسابات «RT».. واتهامات روسية لـ«CNN» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة تحرير قناة RT: الحسابات كانت تحمل 4 ملايين مشترك وعليها فيديوهات ذات 2.5 مليار مشاهدة.. ولم تكن هناك أي ملاحظات على مضمون جميع هذه الفيديوهات أو الحسابات

أغلق موقع فيسبوك عددا من الحسابات التي تعود لشركة مافيك للإعلام «Maffick Media»، دون سابق إنذار، عقب تحقيق أجرته قناة «سي إن إن» الأمريكية، زعمت فيه بوجود صلات بين الشركة والكرملين، إذ نشر الموقع إعلانا جاء فيه، أن «مافيك شأنها في ذلك شأن قنوات NPR، PBS ، BBC، CBC، AJ+ وغيرها، تتلقى دعما من الحكومة، ولا تنشر تفاصيل ذلك الدعم على صفحات فيسبوك الخاصة بها، تماما كما تفعل كل تلك القنوات»، وتابعت الشركة: «لكن خلافا لجميع تلك القنوات قامت إدارة فيسبوك بإغلاق حساباتنا على فيسبوك، وعليها ملايين المشتركين. فلم التعامل معنا وحدنا على هذا النحو؟».

وأجابت في الشركة على السؤال الذي طرحته في بيانها، مشيرة إلى أن "السبب الوحيد لذلك هو أن الحكومة التي تساهم في دعم قناتنا هي الحكومة الروسية، وفي الوقت الذي لم نخرق فيه أيا من قوانين وسياسات فيسبوك، ولا تدعو أي من المواد التي ننشرها إلى العنصرية، ولا ننشر أي أخبار كاذبة، ضغطت محطة CNN الأمريكية على إدارة

وأجابت في الشركة على السؤال الذي طرحته في بيانها، مشيرة إلى أن "السبب الوحيد لذلك هو أن الحكومة التي تساهم في دعم قناتنا هي الحكومة الروسية، وفي الوقت الذي لم نخرق فيه أيا من قوانين وسياسات فيسبوك، ولا تدعو أي من المواد التي ننشرها إلى العنصرية، ولا ننشر أي أخبار كاذبة، ضغطت محطة CNN الأمريكية على إدارة فيسبوك لممارسة تكميم غير مسبوق لحرية الصحافة والنشر والإعلام، في جو من الهستيريا المحيطة بأي شيء يمت بصلة لروسيا - مافيك ميديا"، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم الروسية. ووضفت صفحة مافيك ميديا، ما يحدث معها بأنه "مكارثية جديدة"، داعية للالتفاف الجميع معها من أجل محاربة هذه المؤامرة، أن تشرح إدارة فيسبوك سياساتها وقوانينها الواضحة التي يخضع لها جميع المستخدمين والصفحات، وأن تعيد صفحات فيسبوك حتى تتمكن من معاودة أداء الدور الصحفي الموضوعي الشفاف. وعلقت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء «روسيا سيجودنيا، مرجاريتا سيمونيان»، على تصرف إدارة فيسبوك، بأن «سي إن إن» تتصرف كاليد اليمنى واليسرى وساقي الناتو ووزارة الخارجية الأمريكية، بل إنهم لا يخفون أنهم قاموا بما يسمى تحقيقا صحفيا، المادة التي تحمل قدرا كبيرا من الابتزاز، بتعليمات مباشرة من الصندوق الذي يموله حلف الناتو والخارجية الأمريكية. وتابعت: «لقد أجبرت "سي إن إن"، إدارة فيسبوك على حذف حساباتنا من موقع التواصل الاجتماعي، بينما كان بإمكان موقع فيسبوك أيضا ألا يستجيب لهم، إلا أن فيسبوك أصبح مصابا بالذعر كي لا يتهموه هو الآخر بمساعدة ما يسمى بالتدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية، وإعاقة سير العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك قام بحذف تلك الحسابات دون سابق إنذار في دقيقة واحدة". وأضافت سيمونيان: «كانت تلك الحسابات تحمل 4 ملايين مشترك، وعليها فيديوهات ذات 2.5 مليار مشاهدة، لم تكن هناك أي ملاحظات على مضمون جميع هذه الفيديوهات أو الحسابات، ولكن بمجرد أن اتصلت قناة "سي إن إن"، بإدارة فيسبوك وتساءلت: «كيف تسمحون لأولئك الروس بالحديث مع مواطنينا؟، فما كان من فيسبوك إلا أن انصاع فورا لتعليماتها». وفي النهاية أكدت رئيسة تحرير قناة RT، أنه من الواضح أن الوضع سوف يزداد سوءا، ولن يثق أحد اليوم في مبدأ حرية الكلمة، فتلك ليست سوى مواجهة جيوسياسية تستخدم فيها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بوصفها سلاحا، وليس بوصفها ساحة حرة للتعبير والنشر. وكانت شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قد أعلنت في فبراير الجاري، أنها وضعت حدا لحملة تلاعب جديدة واسعة مصدرها إيران ضد عدد كبير من الدول، بينها فرنسا، موضحة أنها الثانية خلال أشهر. وقالت الشبكة الاجتماعية، إنها ألغت 783 صفحة ومجموعة وحسابات تستنسخ موقف إيران الرسمي بشأن القضايا الحساسة، مثل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وسوريا واليمن في البلدان المستهدفة، تحت غطاء حسابات أو صفحات قدمت نفسها على أنها محلية. وكما في حملات التلاعب الكثيرة التي كشفها موقعا «فيسبوك»، و«تويتر»، تهدف الرسائل الموضوعة على هذه الصفحات إلى تأجيج التوتر في المجتمع على ما يبدوـ بالإضافة إلى أن بعض الرسائل تنقل منشورات صادرة عن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، مشيرة إلى أن هذه الرسائل التي تتقاسمها حسابات وهمية تنسب إلى مصادر أخرى أو ترافقها رسائل حادة. اقرأ أيضًا: «فيسبوك» تعتذر على إغلاق صفحات لصحفيين فلسطينيين

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