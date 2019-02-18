انت الان تتابع غرامة في حق شابة أخّرت إقلاع رحلة على متنها أفغاني مرحّل من السويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

حكم على طالبة سويدية الاثنين بدفع غرامة لتسببها بتأخير رحلة كان على متنها رجل أفغاني لم تعطه السلطات حق اللجوء، في حادثة انتشر تسجيل مصور لها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي 23 تموز/يوليو 2018، سجلت إلين إيرسون وهي طالبة في علم الاجتماع في سن 21 عاما مقطعا مصورا عبر هاتفها المحمول على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت متجهة من مدينة يوتيبوري (غوتنبرغ) ثاني كبرى مدن السويد، إلى اسطنبول.

وبعد تواصلها مع أفراد من عائلة طالب لجوء أفغاني حكم عليه بالترحيل، استقلت الشابة الطائرة حاملة تذكرة وجواز سفر مع نية حازمة لمنع هذه العملية.

غير أن الرجل المعني لم يكن على متن الطائرة بل أفغاني آخر حكم عليه بالترحيل بعدما أمضى عقوبة بالسجن في السويد.

ورفضت إيرسون على مدى خمس عشرة دقيقة الانصياع لتعليمات أفراد الطاقم بالعودة إلى مكانها، في خطوة أثارت استياء بعض الركاب وتأييد البعض الآخر.

وأوضحت الشابة بالإنكليزية والتأثر باد عليها "لن أجلس في مكاني إلا بعد أن يغادر هذا الشخص الطائرة لأنه يواجه خطر الموت".

وفي نهاية المطاف، أمر قائد الطائرة بإنزال الطالبة والرجل الأفغاني والأشخاص المرافقين له.

وقد لوحقت إيلين إيرسون بتهمة "مخالفة قانون النقل الجوي" وحكم عليها بدفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف كرونة (325 دولارا).