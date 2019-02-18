الان تتابع قوات سوريا الديمقراطية تطالب ببقاء جزء من القوات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

طالبت قوات سوريا الديمقراطية، واشنطن، بالإبقاء على جزء من القوات الأمريكية يتراوح ما بين 1000 و1500 جندي أمريكي في سوريا.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، إن القوات الأمريكية تنفذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا، مشيرًا إلى أن بقاء القوات غير مطروح.

وأضاف في تصريحات، اليوم الإثنين، أن النقاش ليس حول بقاء القوات الأمريكية بل بشأن ما يمكن أن يقوم به التحالف الدولي.