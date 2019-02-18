شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: مقتل مدبر تفجير كشمير في اشتباك مع قوات الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (سريناجار) قالت الشرطة الهندية اليوم (الاثنين)، إن قوات الأمن قتلت ثلاثة إرهابيين بينهم من يشتبه بأنه مدبر تفجير انتحاري في إقليم كشمير الإنفصالي. ولقي خمسة جنود حتفهم أيضاً في الاشتباك. قالت الشرطة الهندية اليوم (الاثنين)، إن قوات الأمن قتلت ثلاثة إرهابيين بينهم من يشتبه بأنه مدبر تفجير انتحاري في إقليم كشمير الإنفصالي. ولقي خمسة جنود حتفهم أيضاً في الاشتباك. واضاف بيان للشرطة بأن المواجهة ما زالت قائمة وقوات الأمن تواصل مهمتها.



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