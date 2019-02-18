مذكرة احتجاج أردنية للخارجية الإسرائيلية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (عمّان) سلمت وزارة الخارجية الأردنية اليوم (الاثنين)، مذكرة للخارجية الإسرائيلية إحتجاجاً على قيام السلطات الإسرائيلية بغلق أبواب المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، والإعتداء على عدد من المصلين.

سلمت وزارة الخارجية الأردنية اليوم (الاثنين)، مذكرة للخارجية الإسرائيلية إحتجاجاً على قيام السلطات الإسرائيلية بغلق أبواب المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، والإعتداء على عدد من المصلين.

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