شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس النيجيري يطالب الجيش بـ«ألا يرحم» مزوري الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أبوجا)

دعا الرئيس النيجيري محمد بخاري الجيش بأن ألا يرحم من يريدون ممارسة الغش في الانتخابات الرئاسية، والتي ستجرى السبت القادم، بعد أن أرجئت في اللحظة الأخيرة لإسبوع، مشيراً إلى أنهم يعرضون حياتهم للخطر.

وقال بخاري المرشح لولاية ثانية، اليوم (الاثنين)،، خلال اجتماع لحزبه نقل التلفزيون الرسمي وقائعه،: «لقد أمرت الشرطة والجيش بأن يكونا بلا رحمة. مع أولئك الذين يقررون سرقة صناديق اقتراع، أو الاستعانة بمجرمين لعرقلة الانتخابات».