شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص باشتباكات في كشمير الهندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سريناغار) تعرضت القوات الهندية لخسائر جديدة، اليوم (الاثنين)، خلال معركة شرسة مع مسلحين في إقليم كشيمر، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بعد أيام من هجوم انتحاري أدى إلى مقتل 41 جندياً في هذا الإقليم المضطرب، بحسب مسؤولين.

تعرضت القوات الهندية لخسائر جديدة، اليوم (الاثنين)، خلال معركة شرسة مع مسلحين في إقليم كشيمر، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بعد أيام من هجوم انتحاري أدى إلى مقتل 41 جندياً في هذا الإقليم المضطرب، بحسب مسؤولين.

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