شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز الرئيس السابق للمالديف بتهمة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مالي) أمرت محكمة في المالديف اليوم (الاثنين)، باحتجاز الرئيس السابق عبد الله يمين بعد إلقاء القبض عليه للاشتباه في تورطه بجريمة غسل أموال. أمرت محكمة في المالديف اليوم (الاثنين)، باحتجاز الرئيس السابق عبد الله يمين بعد إلقاء القبض عليه للاشتباه في تورطه بجريمة غسل أموال. وبعد مثوله لمدة ساعتين ونصف الساعة في جلسة أمام المحكمة اليوم، سعى الادعاء لاستصدار أمر قضائي باحتجاز الرئيس السابق. وأمرت المحكمة باحتجازه.



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