شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني لدى اليمن: الحوثيون لم يلتزموا بتنفيذ اتفاق السويد حتى اللحظة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى اليمني محمد الحميري، اليوم (الاثنين)، السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأطلع الوزير اليمني السفير الصيني على الترتيبات الجارية لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تمارس على بعض أعضاء مجلس النواب الذين لم يتمكنوا من الخروج من صنعاء المضايقات والإقامة الجبرية.

من جهته، أكد السفير الصيني أهمية موقع اليمن الجغرافي وموانئها الطبيعية، مجدداً وقوف بلاده إلى جانب اليمن وحكومته الشرعية.

وعبّر عن قناعته بأن الحوثيين لم يلتزموا بتنفيذ اتفاق السويد إلى هذه اللحظة.