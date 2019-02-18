شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يلتقى السفير السويدي لدى اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض اليوم (الاثنين)، السفير السويسري لدى اليمن بيتر سيمنبي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافةً إلى استعراض جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية والتنموية في اليمن.