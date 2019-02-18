شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يلتقى السفير السويدي لدى اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرياض)التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض اليوم (الاثنين)، السفير السويسري لدى اليمن بيتر سيمنبي.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافةً إلى استعراض جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية والتنموية في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر آل جابر يلتقى السفير السويدي لدى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.