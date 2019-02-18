شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مسلحون يقتلون مدنياً في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد) لقي مدني عراقي مصرعه اليوم (الاثنين), بنيران أسلحة كاتمة للصوت أطلقها مسلحون مجهولون بجنوب شرقي بغداد. لقي مدني عراقي مصرعه اليوم (الاثنين), بنيران أسلحة كاتمة للصوت أطلقها مسلحون مجهولون بجنوب شرقي بغداد. وأفاد مصدر أمني عراقي بأن المسلحين أطلقو النار من أسلحة كاتمة للصوت على الشخص المذكور أثناء وجوده بمنطقة جسر ديالى القديم جنوب شرقي بغداد، مما أدى إلى مصرعه في الحال، ولاذ المهاجمون بالفرار، موضحًا أن قوة أمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث، وفتحت تحقيقًا في ملابساته، كما نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي.



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