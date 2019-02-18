شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تدرج جامعتين إيرانيتين على قائمة العقوبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أدرج الاتحاد الأوروبي جامعتي «شهيد بهشتي» و«شريف» الصناعيتين في إيران على قائمة العقوبات، بسبب قيامهما بأبحاث تتعلق بالبرنامج النووي.

وقال وزير العلوم الإيراني منصور غلامي، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم (الاثنين)، إنه طرح قضية رفع العقوبات عن الجامعتين المذكورتين خلال زيارته الأخيرة إلى أوروبا.

وأضاف أن العقوبات الدولية ضد الجامعات ومراكز الأبحاث الإيرانية ومقاطعتها جاءت بسبب قيامها بأبحاث في مجال الفيزياء النووية أو نشر مقالات حول ذلك، والشكوك حول تعاملها مع البرنامج النووي.

يذكر أن عددا من الجامعات الإيرانية ومراكز الأبحاث وضعت على قوائم العقوبات الأوروبية والأمريكية بسبب تعاونها مع البرامج النووية والعسكرية الإيرانية.