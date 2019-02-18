شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: إدراج متهمي «ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أيدت محكمة النقض المصرية اليوم (الاثنين)، قرار محكمة الجنايات بإدراج 241 متهما على قوائم الإرهابيين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء».

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه استقر في يقينها مما هو ثابت بمذكرة النيابة العامة وما انتهت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني، صدور تكليفات المتهم على سالمان الدرز، القيادي في تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، بإعادة هيكلة التنظيم واستقطاب عناصر جديدة لصفوفه وتكوين خلايا عنقودية لتنفيذ مخططاته العدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة بهدف إسقاط نظام الحكم.

واتهمت التنظيم بتشكيل خلايا عدة لإعداد عناصره للقيام بعمليات إرهابية، اعتمدوا فيها على محورين المحور الأول فكري قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكار التنظيم المتطرفة، والثاني عسكري قائم على إلحاق بعض عناصر التنظيم بمعسكراته الكائنة بمحافظة شمال سيناء.