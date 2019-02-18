قائد الجيش الليبي يلتقي المبعوث الأممي

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جدة - خالد شويل - واس (طرابلس) التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم (الاثنين)، بمقر القيادة العامة في الرجمة، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة. التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم (الاثنين)، بمقر القيادة العامة في الرجمة، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة. وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا، وخاصة عمليات الجيش في الجنوب، ومكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالترتيبات لعقد الملتقى الليبي الجامع من أجل المصالحة برعاية أممية.



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