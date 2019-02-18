شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني يعترف: لن ننجح.. والحرب الاقتصادية أصعب من العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز( طهران، دبي)

أقر رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، اليوم (الإثنين) بوطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران، مؤكداً في كلمة له أن «الحرب الاقتصادية أصعب من الحرب العسكرية».

وبحسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، فقد اعترف روحاني بالفشل قائلاً: «لن ننجح في حربنا الاقتصادية أو العسكرية إذا لم نتلق الدعم»، معتبراً أن الظروف التي يمر بها نظامه أشبه بظروف الحرب.