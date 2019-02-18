شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات الأمريكية تؤخر مشروع طائرة روسية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)تأخر مشروع بدء انتاج طائرة ام-سي21 الروسية المدنية للرحلات المتوسطة، التي كانت تأمل روسيا في أن تنعش قطاع الطيران المدني لديها مدة عام، بسبب العقوبات الأمريكية وفق ما أعلنته رئيسة شركة روستك سيرغي تشيميزوف، اليوم (الاثنين).
وقالت تشيميزوف لوكالات الأنباء الروسية في ابوظبي: "نظراً لتوقف الأمريكيين عن توريد المواد المركبة، قررنا الاعتماد على مواد نقوم نحن بانتاجها".
وأضاف أن تاريخ بدء الإنتاج التجاري للطائرة "تأخر قليلاً" إلى أواخر 2020 بدلاً من نهاية 2019.
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