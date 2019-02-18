شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: استقالة 7 نواب من حزب العمال وأوروبا تناقش «بريكست» اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (لندن)

استقال سبعة نواب من حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم (الاثنين)، بسبب نهج زعيمه جيريمي كوربين فيما يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وخلاف بشأن معاداة السامية، وقالوا إن الحزب «اختطفته الألاعيب السياسية لليسار المتطرف».

ويؤكد رحيل هذه المجموعة الصغيرة من النواب الغضب المتزايد من إحجام كوربين عن تغيير استراتيجيته الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد، وبدء حملة للمطالبة بإجراء استفتاء ثان على عضوية البلاد في التكتل.

على صعيد ثان، أوضح وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت أن مناقشة الأوضاع في فنزويلا وسورية وأكرانيا تأتي في مقدمة أجندات اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة الأوروبية الذي تستضيفه بروكسل اليوم.

وأشار هانت في بيان عند وصوله بروكسل إلى أن المجموعة ستناقش أيضًا ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» مع دخول المحادثات مرحلة حرجة في ظل اقتراب موعد المغادرة الرسمي.