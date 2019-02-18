شكرا لقرائتكم خبر عن أكراد سورية يرفضون الإفراج عن مقاتلي داعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

قالت السلطات الكردية في شمال سورية، اليوم (الاثنين)، إنها لن تفرج عن مقاتلي تنظيم داعش من الأجانب المحتجزين لديها، مضيفة أن على الدول تحمل مسؤوليتهم.

وذكر عبد الكريم عمر أحد مسؤولي شؤون العلاقات الخارجية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، أن نحو 800 مقاتل أجنبي محتجزون في السجون الكردية، إضافة إلى قرابة 700 زوجة و1500 طفل في مخيمات للنازحين، مشيراً إلى أن العشرات من المعتقلين وأقاربهم يصلون يومياً. واصفاً المعتقلين بالقنبلة الموقوتة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه قد يتم إطلاق سراح عناصر تنظيم داعش الإرهابي إذا لم تستعيدهم الدول الأوروبية.