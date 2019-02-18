شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بزيادة الاعتمادات المالية لمدينة الواسطى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد السجينى، وزارة التخطيط ومحافظة بنى سويف بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمدينة الواسطى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن بشأن توفير الإعتماد المالى اللازم لاستكمال رصف الشوارع بمدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف، وذلك بعد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى.
ومن جانبه طالب النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، بضرورة إعداد مذكرة تفصيلية حول تكلفة إعادة الشىء لأصله على أن يتم الانتهاء من هذه الظاهرة ووضع اطر للتعامل بها خاصة وأن هذه الأزمة ينتج عنها معاناة المواطنين بعد تكسير بعض الشوارع نتيجة توصيل المرافق العامة.
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