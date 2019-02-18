شكرا لقرائتكم خبر عن "سيمو" ينظم غدا ندوة فى باريس حول حقوق الإنسان فى زمن الحرب على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو" ندوة غدا الأربعاء العاشرة صباحا، بعنوان "حقوق الإنسان فى زمن الحرب على الإرهاب والأزمات الاجتماعية.. بين المثالية والواقعية".

ويلقى النائب عبد الرحيم على، رئيس مجلس إدارة المركز، ورئيس مجلس إدارة وتحرير البوابة، كلمة ترحيبية بالحضور كما سيقدم عرضا بعنوان " هل يمكن تسجيل حق الإنسان فى حياة أمنة فى ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟.

ويشارك بالندوة - التى يقدمها ويديرها الدكتور أحمد يوسف المشرف العام على الطبعات الفرنسية للبوابة، الجنرال روبير بريس، القائد السابق للقوات الفرنسية بيوغوسلافيا، والمدير السابق للمتحف الحربى "الانفاليد"، والرئيس الحالى لمؤسسة نابليون، حيث يتحدث عن " كيفية المحافظة على الدولة فى الأزمات الكبري".

كما يشارك بالندوة الروائى والكاتب بصحيفة "لوفيجارو"، جيلبير سينويت، اخد الصحفيين الذين رافقوا الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، اثناء زيارته الأخيرة لمصر، تحت عنوان "الديموقراطية العربية والمثالية الغربية".

ويتحدث بالندوة أيضا، رولان لومباردى، من المعهد القومى الفرنسى لدراسات وأبحاث العالمين الإسلامى والعربى، حول "النفاق الكبير بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.. وسياسة الكيل بمكيالين".. كما تشارك، مايا خضرى، الباحثة والكاتبة بصحيفة "لوفيجارو"، حول استغلال الاخوان المسلمين، لحقوق الانسان فى الغرب.

ومن ضيوف الندوة الجنرال برنارد لوى فليملان، مدير عام إدارة الأسواق الخارجية فى مجموعة "جيوديس" الصناعية الفرنسية، وميشيل نجيب سيدهم، الصحفى بجريدة لوموند، وليلى المر من جريدة يورو نيوز، والجنرال لوى بيير فليمان، مسئول المشتريات فى مجموعة جيوديس الصناعية الفرنسية، وكريستيان جمبوتى، مدير تحرير موقع أفريقيا انتيلجنس، والبروفوسير بيير براندا، أستاذ التاريخ بجامعة السربون، وفابيولا بدوى، مراسلة صحيفة البيان الإماراتية من باريس، ومونيكا جورج، من شركة بيوبلوسيس للإعلانات .