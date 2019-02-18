التعليم: خريجو طب بشرى وحقوق تقدموا بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب محمود طه حسين تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن محافظات الدلتا فى مسابقة العقود شهدت إقبالا كبيرا من المتقدمين، وشهدت الدقهلية أكبر المحافظات المتقدمة للمسابقة ثم المنوفية ثم الغربية ثم البحيرة والمنيا وباقى المخافظات.

وأضاف عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أن أعداد المتقدمين وفق المؤهل 226 ألف حاصلين على مؤهل عالى بدرجة جيد، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائى تقدم له 356 ألف، و50 ألف فى المرحلة الإعدادية، بينما الفندقى لم...