كتب محمود طه حسين تصوير عمرو مصطفى
قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن محافظات الدلتا فى مسابقة العقود شهدت إقبالا كبيرا من المتقدمين، وشهدت الدقهلية أكبر المحافظات المتقدمة للمسابقة ثم المنوفية ثم الغربية ثم البحيرة والمنيا وباقى المخافظات.
وأضاف عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أن أعداد المتقدمين وفق المؤهل 226 ألف حاصلين على مؤهل عالى بدرجة جيد، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائى تقدم له 356 ألف، و50 ألف فى المرحلة الإعدادية، بينما الفندقى لم...
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: خريجو طب بشرى وحقوق تقدموا بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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